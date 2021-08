Man aangehouden voor aanranden minderjarige stiefdochter

In Suriname is een man deze week aangehouden voor feitelijke aanranding in het district Marowijne. Hij heeft de borsten van zijn zestienjarige stiefdochter betast.

Het meisje verklaart dat haar stiefvader de seksuele handeling met haar heeft gepleegd, maar de verdachte ontkent dat. Hij is in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld.

De man heeft een relatie met de moeder van de minderjarige. Het meisje lag in de kamer op het bed van haar moeder. De stiefvader kwam ook in de kamer en betastte haar.

De zestienjarige deed aangifte van het voorval, waarna de Surinaamse politie een onderzoek instelde en de man aanhield. Het onderzoek duurt voort.