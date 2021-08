Illegale vissersboten onderschept door Kustwacht Suriname

Een vissersboot wordt door leden van de Kustwacht Suriname en de Marine gecontroleerd (foto). De Kustwacht heeft gisteren opvarenden van de z.g. SK-vissersboten in Surinaamse wateren aangehouden en overgedragen aan het Korps Politie Suriname. De boten zijn ten westen van de Surinamerivier onderschept.

Majoor Radjoe Bhola, waarnemend directeur van de Kustwacht, geeft aan dat tijdens reguliere controle is gebleken dat de opgepakte vissers niet over de bij wet vastgestelde documenten beschikken om in Surinaamse wateren commercieel te mogen vissen. De waarnemend Kustwacht directeur stelt dat deze kwestie nu op het bord ligt van het Openbaar Ministerie, dat verder zal bepalen hoe de zaak wordt afgewikkeld.

De Kustwacht is donderdag gestart met patrouilles op de Surinaamse wateren en zullen voortgezet worden en waar nodig geïntensiveerd. Majoor Bhola is resoluut: “Veel kan ik niet prijsgeven over de patrouilles, maar u zult de komende dagen zeker van ons horen en merken.” De patrouilles worden in samenwerking met de verschillende werkarmen van meerdere ministeries uitgevoerd, waarbij de Kustwacht topman zeer tevreden is met deze samenwerking.

Eén van de primaire taken van de Kustwacht Suriname is het voorkomen en tegengaan van illegale visserij en het beschermen van de natuurlijke hulpmiddelen in de Surinaamse wateren. Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken, onder wie de Kustwacht valt, is trots op de Kustwacht met het bereikte resultaat, maar realiseert zich ook dat dit slechts het topje van de ijsberg is wat betreft illegale visserij.

De BIZA bewindsman onderkent dat een slagvaardiger Kustwacht met de juiste tools zich beter en efficiënter kan kwijten van zijn wettelijke taken. Vanuit de regering worden de mogelijkheden bekeken om de Kustwacht binnen niet al te lange tijd die tools te geven ter bescherming van de rechtsorde, veiligheid en persoonlijke levenssfeer binnen de Surinaamse territoriale wateren.