1-jarig meisje verdronken in goot

Het levenloos lichaam van een kindje ligt onder een laken naast het water (foto). Het meisje van iets meer dan een jaar oud is vanmorgen tragisch om het leven gekomen in Suriname, vermoedelijk door verdrinking in de goot.

Het ongeval vond rond 11.00u in de ochtend plaats aan de Karunaweg, een zijstraat van de Ephraimzegenweg. Diverse eenheden van de Surinaamse politie zin ter plaatse bezig met het onderzoek.

Vier jaar geleden vond er in dezelfde weg ook een verdrinkingsgeval plaats, waarbij een 1-jarig jongetje dood in een goot werd aangetroffen.