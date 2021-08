Uitgaansverbod nationale vrije dag maandag 9 augustus nog steeds van kracht

Voor alle nationale feestdagen is een totale uitgaansverbod nog steeds van kracht. Dit geldt dus ook voor de Dag der Inheemsen en Javaanse Immigratie op maandag 9 augustus aanstaande in Suriname.

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft eerder aangegeven, dat de regering besloten heeft om voor alle nationale feestdagen een uitgaansverbod toe te passen. Het doel is om te voorkomen dat tijdens deze hoogtijdagen grote groepen mensen bij elkaar zijn met het risico op besmetting met het COVID-19-virus.

Voor deze nationale vrije dag geldt dat het uitgaansverbod ingaat op zondag 8 augustus om 21.00 uur (9 uur ‘s avonds) en duurt deze tot 06.00 uur (6 uur ‘s morgens) op dinsdag 10 augustus. De Verenigde Naties (VN) hebben op 23 december 1994 per resolutie 9 augustus wereldwijd ingesteld als Internationale Dag der Inheemse Volken. Het grootste doel is dat nationale overheden stilstaan bij de behoeften van hun oorspronkelijke bewoners. In Suriname is de Dag der Inheemsen sinds 2006 ingesteld als nationale feestdag.

Dit jaar is de herdenking van 131 jaar Javaanse immigratie. De eerste Javaanse immigranten arriveerden op 9 augustus 1890 in Suriname. Uiteindelijk kwamen ruim 33.000 Javaanse immigranten toen als contractarbeiders naar Suriname. De Nationale Dag der Inheemsen en de Javaanse immigratie zijn een symbool van respect en blijk van erkenning voor de inheemsen en Javanen.

Eerder deze week is het eerste geval van de Delta-variant in Suriname geregistreerd. Ondanks de beperkende maatregelen komt het nog steeds voor dat mensen in grote groepen bij elkaar komen. De regering doet een beroep op de samenleving om verantwoord om te gaan met haar eigen gezondheid. Gezien de aanwezigheid van de Delta-variant is het ten zeerste aangeraden zich te laten vaccineren.

De gemeenschap wordt eveneens opgeroepen zich te houden aan alle preventieve maatregelen om ernstige ziekte te voorkomen en de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan.