Suriname toont interesse in ‘Created Crowd’

Het concept ‘Created Crowd’ werd een klein jaar geleden opgezet om de door de pandemie lege stadions voor de televisiekijkers te vullen door middel van kunstmatige intelligentie en augmented reality. Het techbedrijf is opgezet door de Surinaamse-Nederlanders Hamzah Sadiek (profvoetbalscout) en Humphry Nijman (manager Georginio Wijnaldum PSG).

Onder andere het bedrijf Amazon is in gesprek met Created Crowd en vanuit een externe berekening is gebleken dat Created Crowd met hun innovatieve technologie 60 miljoen euro minimaal waard is in één draaiend seizoen in de Premier league alléén al.

Ook de Surinaamse president Santokhi en zijn team hebben de laatste ontwikkelingen omtrent het Tech bedrijf Created Crowd gevolgd.



Tijdens de afgelopen WK kwalificatiewedstrijden van Natio was Hamzah Sadiek namens Created Crowd in Suriname om een pilot te draaien rondom de WK-kwalificatie wedstrijden van Natio. Tijdens een interview (foto) van Hamzah Sadiek met de Surinaamse Televisiezender QN Studio Sports gaf Sadiek al aan er geen geheim van te maken de potentie van Suriname te zien en Suriname te willen helpen in de toekomst.

Naast de uitnodiging van president Santokhi onderhoudt Sadiek ook goed contact met de voorzitter van de SVB, John Krishnadath. “Met het oog op het opzetten van de profvoetbal competitie in Suriname zullen de mogelijkheden besproken worden om te kijken hoe deze mogelijke win-win situatie vormgegeven zou kunnen worden”, aldus Sadiek.