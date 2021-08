Jongen doodgestoken bij vechtpartij op feest

In Suriname is een jongen vrijdagavond doodgestoken bij een vechtpartij aan de Bijlhoutweg. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er een feest gaande was, toen er een vechtpartij uitbrak.

Daarbij werd ook een voertuig vernield. Een jongen van slechts 15 jaar zou het slachtoffer zijn geworden van een steekpartij.

Er werd een ambulance ingeschakeld waarbij het ambulancepersoneel bij aankomst aangaf, dat het slachtoffer geen teken van leven vertoonde.

Naar verluidt zijn er ook schoten gelost tijdens de vechtpartij. Het is vooralsnog onduidelijk wat er precies is gebeurd en wat heeft geleidt tot de vechtpartij.

Diverse eenheden van de Surinaamse politie zijn ter plaatse bezig met het onderzoek.