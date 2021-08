Jaloerse man rijdt met auto in op dochter en stiefdochter van ex-vrouw

De Surinaamse politie heeft afgelopen dinsdag Ewald B. aangehouden, nadat zijn ex-vrouw aangifte tegen hem deed. Zij heeft de liefdesrelatie met Ewald ongeveer zes maanden terug verbroken.

De man kon zich echter niet verenigen met haar besluit en het feit dat zij een nieuwe vriend heeft. Hij achtervolgde en bedreigde haar daarom stelselmatig. Ook haar kinderen moesten het ontgelden, meldt het Korps Politie Suriname.

Toen haar zoon op maandag 2 augustus van de winkel kwam, hield haar ex-partner hem staande. Ewald gaf haar zoon te kennen zijn moeder te zullen vermoorden, omdat zij een nieuwe vriend heeft. Dit alles werd de vrouw te veel, waardoor ze toen op 3 augustus aangifte tegen hem deed. Echter wenste de aangeefster dat hij ernstig werd aangesproken door de politie.

De politie van voormeld bureau kreeg omstreeks 22.00 uur van diezelfde avond een telefonische melding van de aangeefster dat haar ex-partner haar helemaal op haar woonadres met de dood had bedreigd. De wetsdienaren begaven zich direct naar de plek en spraken de verdachte ernstig aan, waarna de verdachte het adres verliet en de politie terugkeerde naar het politiebureau.

Ondanks deze waarschuwing moesten de politieambtenaren na een uur het adres weer aandoen. Deze keer had de ex-partner met zijn auto de kans genomen in te rijden op de dochter en de stiefdochter van de aangeefster die over straat liepen. Om niet aangereden te worden, waren de twee dochters genoodzaakt om in de trens te springen.

Beide tieners zaten onder de modder. De verdachte die op dat moment in de directe omgeving langsreed werd direct in de boeien geslagen en door de politie van het bureau Livorno aangehouden. Hij werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij voor bedreiging en poging doodslag achter slot en grendel geplaatst.