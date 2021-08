Dronken vrouw trapt koplamp politieauto kapot

Een dronken vrouw heeft donderdagavond een koplamp van een politieauto in Paramaribo vernield. Zij trapte tegen de lamp, waardoor er schade hieraan ontstond. De politie heeft haar aangehouden en na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname in verzekering gesteld voor vernieling.

De agenten rukten uit, na een melding van een ruzie die gaande was. Bij aankomst op het adres sprak zij met de beller. Tijdens het gesprek kwam er een vrouw bij, die zonder enige reden tekeerging tegen de wetsdienaren.

Daarna kwam er een man bij, die ook tekeerging. De politie hieldt beide personen voor om zich niet te bemoeien met de zaak, maar zich rustig te houden. Ook sommeerde zijn het duo een paar keer om de plaats te verlaten.

Beide personen bleven daar en scholden uit. Op den duur constateerde de wetsdienaren dat het tweetal onder invloed van alcohol verkeerden. Omdat zij bleven tekeergaan, werden zij overgebracht naar het politiebureau.

De vrouw trapte daarbij tegen een van de koplampen van het politievoertuig en is aangehouden. De man is heengezonden.