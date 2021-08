Baby van vijf maanden dood binnengebracht op poli

Een meisje van vijf maanden oud is vrijdagavond door haar moeder dood binnengebracht op de RGD-poli van Rijsdijk. De politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek.

Volgens de moeder had het kind sinds de geboorte last van kortademigheid. Ze was daarvoor onder behandeling van haar huisarts. Zaterdag rond 18.00 uur had ze er weer last van en besloot de moeder haar te brengen bij de arts van de poli.

Naar zeggen van de moeder merkte zij onderweg naar de poli dat haar dochter niet meer reageerde. De arts stelde bij aankomst vast dat zij reeds was overleden.

Er zijn geen tekenen van misdrijf op het ontzielde lichaam aangetroffen. De politie heeft het lijk na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname afgestaan.