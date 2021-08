‘Astrid Roemer moet prijs niet krijgen vanwege uitlatingen over Bouterse’

Als het aan het Comité Herdenking Slachtoffers Suriname ligt moet schrijfster Astrid Roemer de Prijs der Nederlandse Letteren niet krijgen. Dit vanwege haar anti-democratische en anti-rechtsstatelijke uitlatingen. In maart dit jaar werd bekend dat Roemer de Prijs der Nederlandse Letteren 2021 heeft gewonnen en in oktober uitgereikt krijgt.

Roemer baart deze week echter opzien met de lof die zij op Facebook uitsprak voor de veroordeelde oud-legerleider en ex-president Desi Bouterse. Ze schreef dat Suriname Bouterse, die in Nederland ook nog veroordeeld is voor drugshandel, hard nodig heeft gehad om ‘zelfbewuster’ te worden.

In een toelichting aan de Volkskrant schrijft Roemer dat Bouterse volgens haar ooit een standbeeld zal krijgen. Ook weigert ze Bouterse een moordenaar te noemen omdat hij elke betrokkenheid bij de decembermoorden ontkent.

Volgens Roemer is er geen bewijs van het feit dat hij daadwerkelijk een of meerdere moorden heeft gepleegd, noch dat hij zijn manschappen daartoe heeft aangezet. Dit tot grote verbijstering van jurist Lilian Gonçalves-Ho Kang You, wiens man een van de slachtoffers van de Decembermoorden is.

Gonçalves-Ho Kang You, lid van het Comité Herdenking Slachtoffers Suriname, zegt hierover: “Ik wist eigenlijk niet wat ik zag en hoorde. Ik kijk er vooral van op dat ze zegt dat er geen bewijs is voor de uitspraak dat Bouterse een moordenaar zou zijn. Er is een vonnis, uitvoerig gemotiveerd. Ik was bij die zitting. Het is evident dat hij is veroordeeld voor medeplichtigheid aan moord.”

Advocaat Spong is net als Gonçalves verbijsterd, zegt hij tegen Nieuwsuur. “Ze is niet goed snik, het is alsof je kort na de Tweede Wereldoorlog een literaire prijs uitreikt aan een NSB’er” zegt hij.

“Dat vonnis beslaat 116 pagina’s, gebaseerd op 56 bewijsmiddelen. Uit haar opmerkingen blijkt dat ze geen kaas heeft gegeten van het recht. Bouterse is veroordeeld voor het medeplegen van moord, dat betekent dat je strafrechtelijk aansprakelijk kan zijn, ook al heb je zelf geen uitvoeringshandeling verricht” aldus Spong in het programma.

Het comité is verbijsterd, en roept de Nederlandse Taalunie op “openlijk stelling te nemen tegen de anti-democratische en anti-rechtsstatelijke uitlatingen” van Roemer.

Spong en oud-Journaal-lezeres Noraly Beyer hebben de Belgische koning verzocht de prijs niet aan Roemer uit te reiken. Ook gaat Spong de commissie van de Taalunie vragen om de prijs niet uit te reiken.

Het is overigens niet de eerste keer dat Roemer onder vuur ligt. Ze krijgt ook kritiek op een racistische opmerking die zij vorig jaar tijdens de Surinaamse verkiezingen maakte. Zij schreef op Facebook ‘diepe vrees’ te voelen voor bestuurlijke dominantie door ‘hindoes en moslims’ na de winst van VHP, de partij van de huidige president Chan Santokhi.