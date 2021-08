Vrouw in pand beroofd en verkracht

Een 26-jarige vrouw in Suriname is gisterochtend in een pand aan de Sir Winston Churchillweg beroofd en verkracht. Twee rovers hebben een zwarte bromfiets, drie mobiele telefoons, USD 750, SRD 400, paspoorten en machines gestolen.

De vrouw woont samen met haar vriend. Zij sliepen gisterochtend toen tussen 04.00 en 05.00 uur twee gemaskerde rovers de kamer zijn binnengedrongen. Zij waren gewapend met een jachtgeweer en een moker.

De criminelen hadden de vrouw en haar vriend gekneveld om daarna de kamer overhoop te halen. Uit de kamer namen zij geld, paspoorten en de andere spullen buit. Een van de rovers bracht de vrouw in een andere ruimte waar zij haar hebben verkracht.

Na de verkrachting verlieten beide criminelen de plaats. De slachtoffers wisten zich naderhand te bevrijden en hulp te zoeken. De politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de rovers.