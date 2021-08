Truck in beslag genomen, rijbewijs chauffeur ingevorderd

De Surinaamse politie heeft het rijbewijs van de bestuurder van het vrachtvoertuig, dat woensdagavond 4 augustus betrokken was bij een dodelijke aanrijding op de Martin Luther Kingweg, hangende het onderzoek ingevorderd. Ook de truck is ter herkeuring in beslag genomen, meldt het Korps Politie Suriname.

De politie van het bureau Paranam kreeg op woensdagavond omstreeks 19.50u de melding van een zware aanrijding op de Martin Luther Kingweg. De politie trof ter plaatse een zwaar beschadigde personenauto en een vrachtvoertuig aan.

Aan de hand van de aangetroffen situatie is geconstateerd dat de 26-jarige vrachtvoertuigbestuurder geen voorrang heeft verleend aan het overige verkeer op de weg. Hij kwam met een lading hout op zijn voertuig, vanuit een zijweg, de Martin Luther Kingweg op.

De personenauto kwam tegen het vrachtvoertuig aan en wel zodanig dat het dak van de personenauto is los gerukt. De autobestuurder Charles Sinei (38) en de bijrijder Nally Pansa (44) liepen zware letsels op en stierven ter plaatse.

Een ingeschakelde arts stelde hun dood officieel vast waarna hun ontzielde lichamen, in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie, door de politie in beslag is genomen voor obductie.

Het vrachtvoertuig en de personenauto zijn door de politie ter herkeuring in beslag genomen. Het rijbewijs van de bestuurder van het vrachtvoertuig is, hangende het onderzoek, door de politie ingevorderd. Dit na overleg met het Openbaar Ministerie.

De bestuurder is na verhoor heen gezonden meldt de politie.