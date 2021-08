Social Army houdt kleurkaarten actie voor Lebi Doti

Het jongerenteam van Social Army beweegt zich reeds geruime tijd in het veld om middelen te verzamelen voor het uitvoeren van een duurzaam sociaal project in het dorp Lebi Doti, gelegen in het bestuursressort Sarakreek in Brokopondo. Deze keer gaat het om een kleurkaarten actie, speciaal georganiseerd met als doel om een mediatheek en tal van andere sociale activiteiten te kunnen uit te voeren in het dorp.

Mitchell Matroos, voorzitter van Social Army geeft aan dat de organisatie heeft besloten om over te stappen van het model, waarbij er inzamelingen worden gehouden en pakketten worden verstrekt aan mensen. De organisatie kiest er vanaf dit jaar voor om meer duurzame projecten te realiseren in Suriname.

Een van de duurzame projecten die in februari dit jaar is geïnitieerd, is het project ‘Sociale bouwkavels’ voor de jongeren. “Dit project is voorlopig aangehouden totdat we met de nieuwe minister van Grondbeleid en Bosbeheer weer aan tafel gaan zitten. In afwachting op de uitvoering van dat project, hebben we besloten om iets duurzaams te doen voor het dorp Lebi Doti”, zegt Matroos.

Het ligt in de bedoeling om een mediatheek op te zetten voor de kinderen van Lebi Dotie. Hiervoor is ruim een maand in Paramaribo een kleurkaartenactie op touw gezet. Naast de kleurkaarten worden middels donatiebrieven aan bedrijven en bevriende contacten middelen te verzamelen om het project uit te voeren in het binnenland.

Er worden ook speeltjes voor kinderen, materiaal voor de mediatheek, verzorgingsspullen voor kinderen met lichamelijke en geestelijke beperking en levensmiddellen ingezameld in Paramaribo. “Tijdens een oriëntatiebezoek in het dorp hebben de de bewoners hun wensen en grieven kenbaar gemaakt aan ons. Er zijn een aantal problemen aangekaart waarop wij inspelen”, zegt Matroos.

Los van de mediatheek, snakt Lebi Doti al ruim 7 maanden naar schoon drinkwater. Het waterinstallatiesysteem in het dorp functioneert reeds zeven maanden niet. Daarnaast wordt hulp gezocht voor de kinderen met zware geestelijke en lichamelijk beperking in het dorp. Er is gevraagd naar donaties van ziekenhuisbedden, rolstoelen, pampers en levensmiddelelen voor kinderen. Ook hebben jongeren van het gebied zelf aangeveven dat er weinig wordt gedaan aan sport en spel. Social Amry verzamelt dan ook sportmateriaal.

Verder is het gebied ook getroffen door de hoge waterstand in het Brokopondostuwmeer. Een aantal huizen zijn daar onder water gelopen. De organisatie roept een ieder op om hieraan een bijdrage leveren. Voor donaties mogen mensen bellen op het telefoonnummer 8568344 of een bericht sturen op de Fb-page van Social Army. Van 6 tot 9 augustus zal Social Army in het gebied zijn om het project uit te voeren.