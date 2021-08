Meer dan 100 nieuwe besmettingen en flinke stijging personen in ziekenhuizen

In Suriname zijn donderdag 5 augustus 102 nieuwe COVID-19 besmettingen geregistreerd na in totaal 537 keer testen. Ook is er 1 persoon overleden aan de gevolgen van besmetting met het gevreesde virus.

Dat blijkt donderdagavond uit de update van de coronacijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Hoewel er sprake is van een absoluut hoger aantal besmettingen, gaat het om een kleine procentuele daling (18,9%) ten opzichte van de cijfers van woensdag (20%).

Uit de cijfers blijkt verder dat er wel sprake is van een flinke stijging van het aantal personen in ziekenhuizen: van 54 woensdag naar 73 donderdag.

De cijfers van donderdag 5 augustus: