Man aangehouden voor bedreiging en belaging buitenvrouw

Een man heeft uit jaloezie zijn buitenvrouw bedreigd en belaagd in Paramaribo. Hoewel hij getrouwd is en zijn vrouw thuis heeft, had hij veertien jaar een relatie met de buitenvrouw in Suriname.

De buitenvrouw besloot niet verder te gaan met de man vanwege het feit dat hij haar vaker heeft geslagen. Zij zette drie maanden geleden een punt achter de relatie, maar de man bleef haar lastigvallen. Hij zou haar eens bij de keel hebben vastgegrepen. De vrouw bevrijdde zich waardoor erger is voorkomen.

De man had zelfs aan haar zoontje gezegd zijn moeder te zullen vermoorden indien hij haar met een andere man zou zien. Hij zou dan ook die nieuwe man doden. Hij dreigde ook de vrouw en en haar nieuwe man te zullen aanrijden.

De vrouw kon de bedreigingen en belaging niet meer aan. Zij stapte naar de politie en deed aangifte. De politie heeft de man aangehouden en in verzekering gesteld. De getrouwde vrouw kwam bij zijn aanhouding erachter dat hij een buitenvrouw had en veertien jaar met haar was.