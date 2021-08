In een maand vier keer brand gesticht in oud-winkelpand Marowijnestraat

In een periode van iets meer dan een maand is vier keer brand gesticht in het oud-winkelpand aan de Marowijnestraat no 124. Vanochtend rond 03.25 uur kreeg de brandweer wederom een brandmelding op hetzelfde adres. Zij rukte binnen drie minuten uit en trof bij aankomst, 03.36 uur, een binnenbrand aan. Dit keer stond het plafond in brand.

Op 31 juli was reeds melding gemaakt van een brand in de vliering van het oud-winkelpand in Suriname. De brandweer wist deze begin van brand te blussen.

Op 3 juli was getracht brand te stichten in het pand middels een autoband. De brandweer nam een brandende autoband waar op het dak van het pand. Het vermoeden bestaat dat iemand die op het dak heeft gegooid om zodoende het gebouw in brand te krijgen. De brandweer heeft de band op tijd weggehaald. Er was sprake van brandschade aan de windveer.

Op 1 juli was er voor het eerst melding gemaakt dat getracht werd het gebouw in brand te steken. De politie heeft de zaak in onderzoek.