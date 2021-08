‘Geen vluchten van en naar Haïti toegestaan’

De Surinaamse regering heeft besloten vluchten van en naar Haïti voor onbepaalde tijd aan banden te leggen. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business laat op donderdag 5 augustus 2021 optekenen dat zowel inbound als outbound vluchten zijn verboden.

De gemeenschap wordt opgeroepen om waakzaam te zijn en zich niet in de maling te laten nemen. Er zullen zware boetes volgen voor bedrijven en vliegmaatschappijen, die vluchten naar het land aanbieden.

Enkele maanden terug ontstond er binnen de gemeenschap deining over de influx van grote groepen Haïtianen naar Suriname. Het vermoeden bestond dat zij met vervalste documenten afreisden om uiteindelijk via Frans-Guyana Europa als eindbestemming te bereiken. Mogelijk zou er ook sprake zijn van mensensmokkel.

President Chandrikapersad Santokhi stelde daarop commissie in om onderzoek te verrichten. Onder leiding van voormalig politiecommissaris Humphrey Tjin Liep Shie zijn verschillende personen en instanties gehoord. Ook verschillende overheidsinstanties waaronder het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zijn gehoord in verband met de afgifte van visa en andere Covid-19-documenten.

Na onderzoek heeft de commissie een rapport opgesteld en gepresenteerd aan de president met aanbevelingen. Het betreft in deze geen politioneel onderzoek, maar er is gekeken naar de omstandigheden waaronder de Haïtianen naar Suriname zijn gebracht. Nagegaan werd of het om een georganiseerde zaak gaat of als de mensen zijn geronseld.

Ook is gebleken dat er heel wat kinderen op de vluchten zijn meegekomen onder Franse documenten, waarvan er onduidelijkheid bestaat en geen bewijs is dat het om originele stukken gaat. “Er zal nog verder onderzoek hieromtrent plaatsvinden. Het staatshoofd is aanbevolen een speciale commissie te benoemen die onderzoek zal doen ten aanzien van het vreemdelingen- en immigratiebeleid.

Ondertussen is het ministerie van Justitie en Politie gestart met het definiëren van dit beleid”, laat minister Ramdin optekenen. Dit zal binnenkort gepresenteerd worden aan de regeringsraad.

Intussen is er een clusterteam van ministers bijeengekomen om het rapport te bespreken. Besloten is de vluchten voorlopig niet te hervatten. “Niemand mag van en naar Haïti gebracht worden. Er zijn helemaal geen vluchten toegestaan. Geen charters en ook geen reguliere vluchten. De politieke omstandigheden in Haïti zijn ook meegenomen. Het is vrij rommelig en er is een situatie van onzekerheid. De Covid-19 situatie is ook bekeken en de moeilijkheden daaromtrent”, voegt de bewindsman eraan toe.