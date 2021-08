Aanrijding tussen auto en bromfiets, beiden niet verzekerd

De Surinaamse politie heeft een auto en bromfiets in beslag genomen, nadat deze donderdagavond betrokken waren bij een aanrijding. Zowel de auto als de brom waren ten tijde van de aanrijding niet verzekerd.

Het ongeval vond plaats op de kruising van de Kolonistenweg en de Margarethalaan in Suriname. De auto reed over de Kolonistenweg en had voorrang. De bromfietser reed over de Margarethalaan en wilde de Kolonistenweg oversteken.

De bestuurder van de brom verzuimde daarbij voorrang te verlenen, waardoor er een aanrijding ontstond. De bromfietser raakte daarbij gewond.

De politie van Munder kwam ter plaatse voor onderzoek en constateerde dat de bestuurders geen papieren konden overleggen. Daarom zijn de brom en auto in beslag genomen.