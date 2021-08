Aanhoudingen in zaak verkoolde lijken in uitgebrande pick-up

In de spraakmakende zaak, waarbij drie verkoolde lijken in een uitgebrande pick-up werden aangetroffen aan de Noordpolderdam in Suriname, zijn deze week drie personen aangehouden.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om twee mannen en een vrouw.

De verdachten zijn gaande het onderzoek in beeld gebracht, aangehouden en na te zijn voorgeleid in verzekering gesteld. In hoeverre ze aandeel in de gruwelijke moordzaak hebben, moet het onderzoek uitwijzen.

Het onderzoek in deze zaak, door een gespecialiseerde eenheid van het Korps Politie Suriname, is in volle gang.