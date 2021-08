Regering wil wildgroei radio- en televisiesector Suriname aanpakken

Aanpak van de wildgroei bij televisiebedrijven en het instellen van een omroep c.q. mediaraad. Dit zijn twee belangrijke zaken die ter sprake zijn gekomen tijdens een onderhoud tussen president Chandrikapersad Santokhi en de leiding van de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS).

Op dinsdag 3 augustus 2021 heeft de directie van het toezichthoudend orgaan een uitgebreide presentatie over de laatste stand van zaken gehouden. President Santokhi wilde onder andere weten hoe de TAS ervoor staat op zowel beleids- als financieel gebied en wat de doelen en prioriteiten zijn voor de komende vijf jaren.

Waarnemend directeur Wendy Jap-A-Joe geeft aan dat het staatshoofd een aantal punten nader uitgewerkt wil zien die op het bord van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) liggen en waar de TAS een bijdrage aan kan leveren. De president wil een betere regulering in de radio- en televisiesector.

Het staatshoofd vroeg zich vooral af waarom er zoveel televisiekanalen zijn en als er een overzicht is van al de televisiezenders. Hij vroeg ook hoe het toezicht van de verschillende stations plaatsvindt.

Volgens Jap-A-Joe wordt er vaak geklaagd over de inhoud van programma’s die op de televisie verschijnen. Die zijn vaak genoeg niet geschikt, echter heeft de TAS niet die bevoegdheid om op te treden. Er kan slechts toezicht gehouden worden. Zij gaf aan dat mensen zich vaak vergissen in de taken van het orgaan.

“Als het gaat om zaken die niet onder toezicht van TAS vallen, moet een omroep c.q. mediaraad zich daarover buigen. Ofschoon het niet de taak is van de TAS, wordt toch het voorwerk gedaan om tot een concept te komen van een staatsbesluit dat moet resulteren in het reguleren van de televisiebranche en het in het leven roepen van de omroep- c.q. mediaraad”, aldus directeur Jap-A-Joe.

President Santokhi wil spoedig het uitgewerkte raamwerk om daadwerkelijk te komen tot regulering in de mediasector. In de meeting werd ook het belang van de wet Elektronische Communicatie aangegeven en zaken betreffende de telecommunicatievoorzieningen in Suriname.

De regering is ingenomen met het goede werk van de TAS. In vergelijking met andere parastatalen heeft het orgaan lang niet zulke grote problemen. Het staatshoofd heeft gevraagd om het goede werk voort te zetten.