Regering en NVB buigen zich over subsidie en efficiënte routeonderhoud

In navolging van de eerdere ontmoeting in mei met president Chandrikapersad Santokhi, heeft de leiding van het Nationaal Vervoersbedrijf (NVB) op dinsdag 3 augustus een vervolgonderhoud gehad met het staatshoofd. De directie heeft de president bij deze gelegenheid geïnformeerd over acties die in de achterliggende periode zijn ondernomen. Partijen hebben zich verder gebogen over een efficiënter routeonderhoud alsook over het afbouwen van object- naar subjectsubsidie.

NVB-directeur Fariyal Renfurm zegt dat aan het staatshoofd er enkele scenario’s zijn gepresenteerd om te komen tot een subsidievermindering. In een later stadium zal ook gekeken worden naar de boothouders. Het nieuwe model, dat volgende week breedvoerig in regeringsraad gepresenteerd zal worden, moet ertoe leiden dat er een subsidievermindering komt van ongeveer 45%.

In de nieuwe tarieven voor passagiers zullen de verhoogde kosten voor benzine, onderdelen, verzekering en keuring meegenomen worden. Om tot een breed gedragen tarief te komen, zal er worden gesproken met de bushoudersbond in Suriname en het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme.

Voor een duurzame ontwikkeling zullen er maandabonnementen worden ingevoerd, welke de directe cashflow zal moeten bevorderen. Dit systeem vooral voor scholieren geïntroduceerd worden. Ook wil men de controle op de bussen verhogen middels het invoeren van een GPS-systeem. “De mensen moeten op de bus kunnen rekenen, wanneer die is uitgetekend”, stelt Renfurm.