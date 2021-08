Ministerie van EZ: ‘Geen stijging van benzineprijs’

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft notitie genomen van geluiden binnen de samenleving als zou de benzineprijs per 5 augustus omhoog worden bijgesteld. Minister Saskia Walden laat zojuist via de Communicatie Dienst Suriname (CDS) optekenen dat de geplande persconferentie van heden, donderdag 5 augustus 2021, waar nader zou worden ingegaan op de totstandkoming van de benzineprijs, tot nader order is verschoven.

De bewindsvrouw benadrukt tegenover de CDS dat de benzineprijs heden ongewijzigd zal blijven. Het ministerie c.q. de regering heeft vorige maand een nieuw systeem voor de vaststelling van de pompprijzen geïntroduceerd, waarbij de maximumprijs afhangt van de gemiddelde internationale olieprijs van de voorgaande maand. Fluctuaties in de internationale prijs werken hierdoor geleidelijk door in de maximumpompprijs.

De Surinaamse samenleving wordt opgeroepen zich niet te laten leiden door onjuiste informatie c.q. informatie die niet van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie afkomstig is. Minister Walden zet zich in om vanuit het departement consequente feedback te geven aan de samenleving zodat er adequate informatievoorziening is en men te allen tijde op de juiste manier geïnformeerd is.