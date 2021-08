Wederom EBS-mast kapotgereden tijdens lockdown

Dinsdagavond is wederom een mast van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) tijdens de lockdown kapotgereden. De bestuurder van deze auto presteerde dat rond 22.00 uur aan de Helena Christinaweg.

De man reed met het voertuig over de Helena Christinaweg richting de Indira Gandhiweg. Voorbij de Merveilleweg verloor hij door nog onbekende redenen de controle over het stuur en knalde tegen een EBS-mast.

Een mede-inzittende klaagde van pijn over het lichaam en is per eigen gelegenheid vervoerd naar de Spoedeisende Hulp. De politie kreeg de melding van het verkeersongeval en ging ter plaatse voor onderzoek.