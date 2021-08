Ontvoerde vrouw Magentakanaalweg in auto met verdachten te Burnside aangetroffen

Twee mannen en een vrouw die een jongedame (23) dinsdagochtend vanuit de Magentakanaalweg hebben ontvoerd, zijn in de middag bij de controlepost van de politie te Burnside aangehouden. Ook het slachtoffer is in de wagen aangetroffen.

Een van de verdachten is de Nederlander Alexander V. (43). Hij is de ex-partner van het slachtoffer in Suriname. De twee overige verdachten zijn Alimoen B. (45) en Aslam B. (47).

Er is dinsdagmorgen aangifte gedaan van de ontvoering van de jongedame vanuit de Magentakanaalweg. Daarbij werd aangegeven dat de daad zou zijn gepleegd door de ex-partner van het slachtoffer en twee anderen.

Er was melding gemaakt dat de ontvoerders samen met het slachtoffer richting Nickerie gingen. De politie van Burnside werd in paraatheid gebracht. De politiemannen van de controlepost keken uit naar een witte wagen met een barst aan de ruit. Ook het kenteken was bekend.

De wetsdienaren van Burnside herkenden het voertuig toen het voorbij wilde rijden. De verdachten werden samen met het slachtoffer in de auto aangetroffen. Er was een foto van het ontvoerde slachtoffer. Aan de hand hiervan werd duidelijk dat het om de jongedame ging die was ontvoerd aan de Magentakanaalweg.