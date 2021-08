Onschuldige man geraakt bij schietpartij op rouwzitting

Een man heeft dinsdagavond in Uitvlugt schotverwondingen opgelopen in zijn rechteronderbeen. Hij ging op een rouwzitting aan de Kawemhakanstraat waar twee mannen op den duur ruzie met elkaar kregen. Een van de vechtende mannen heeft schoten gelost waarbij de onschuldige man is geraakt.

Het slachtoffer was op de rouwzitting. Hij had niets te maken met de twee mannen die aan het ruziën waren. Tijdens de woordenwisseling heeft een van de mannen een wapen tevoorschijn gehaald. Hij loste schoten waarbij het slachtoffer werd geraakt.

De gewonde man ging naar de Spoedeisende Hulp voor medische behandeling. De politie werd gealarmeerd dat een man met schotverwondingen zich in het ziekenhuis had aangemeld. Zij ging ter plaatse voor een onderzoek.

Het is bij het slachtoffer onbekend wie de schutter is. Het onderzoek is nog gaande.