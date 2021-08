Nationaal Winti Instituut NIRASԐ opgericht

Ruim een week geleden ondertekenden ᴐkomfo (Winti priesteres) nana Efua Markelo, en baba Kenneth Vers Babel, (Afro theoloog/Geestelijk Verzorger) de notariële oprichtingsakte van het Nationaal Winti Instituut NIRASԐ. De oprichting van het Instituut komt vijftig jaar nadat het verbod op het Winti geloof in 1971 uit het koloniale wetboek van strafrecht in Suriname werd verwijderd.

De belangrijkste doelstelling van NIRASԐ is de rehabilitatie, c.q. reparatie van de negatieve beeldvorming over Winti, die willens en wetens werd gecreëerd door de christelijke kerk en de koloniale overheid.

De geloofsovertuiging Winti, werd in 1776 door de Nederlandse koloniale overheid bij wet strafbaar gesteld. Op 13 september 1916 werden vier Afrikanen in Suriname tot acht dagen hechtenis veroordeeld wegens het beleiden van de Winti vanwege ‘plegen van afgoderij in vereniging’.

Onder afgoderij werden, toentertijd in het wingewest Suriname, alle handelingen bedoeld die een Afrikaanse oorsprong hadden en die, volgens de koloniale overheersers, dienden om de invloed van geesten voor één of ander kwaad doel te verkrijgen.

Recentelijk heeft het Nederlands Commissariaat van de Media met dezelfde argumenten een verzoek van het 30juni/1juli Comité Nederland afgewezen voor het gunnen van een omroep die gestoeld is op het Winti geloof.

Het eeuwenlange verbod bewerkstelligde onderdrukking van de Afrikaanse spirituele identiteit, waadoor er geestelijke disbalans bij Afro-Surinamers is ontstaan. De framing van Winti als afgoderij, leidt ertoe dat Afro-Surinamers met geestelijke problemen liever bij een westers georiënteerde psycholoog of psychiater hulp zoeken, dan bij een Winti deskundige. Maar psychiaters en psychologen komen, met hun Westerse therapieën, vaak niet veel verder dan symptoombestrijding.

De negatieve beeldvorming over Winti werkt ook nog als een splijtzwam binnen Afro-Surinaamse gezinnen.

Door gebrek aan een Afro spirituele verankering mist deze Afro-Surinaamse generatie een stevig spiritueel houvast. Zij zijn mede daardoor onvoldoende in staat hun individuele talenten te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de opbouw van onze samenleving.

NIRASԐ zegt dat de eeuwenlange, systematisch door de koloniale overheid georkestreerde religieuze verdeel- en heers tactiek, intergenerationeel een destructieve werking heeft op het saamhorigheidsgevoel van m.n. Afro-Surinamers.

NIRASԐ onderkent daarom ten volle de noodzaak en urgentie, om Winti te rehabiliteren zodat het een prominente(re) plaats krijgt in de spirituele realiteit van velen onder ons.

Het Nationaal Winti Instituut NIRASԐ streeft naar intensieve samenwerkingsverbanden met de GGZ, onderwijsinstellingen, politie, justitie en alle voor haar doelstelling relevante sociaal maatschappelijke organisaties. Bovendien beschouwt NIRASԐ alle organisaties en personen, die in de Afro-Surinaamse religieuze community begeleiding en ondersteuning bieden bij Winti gerelateerde problematiek, als haar natuurlijke samenwerkingspartners.”

Eén van de speerpunten in het Beleidsplan van 2021-2022, is dat Winti spiritualiteit een plek krijgt in het curriculum van onderwijsinstellingen. NIRASԐ is ervan overtuigd dat Afro spiritueel onderricht aan kinderen hun religieuze kennis verrijkt en bijdraagt aan versterking van hun zelfbeeld en hun zelfvertrouwen.

Het Nationaal Winti Instituut zet zich door middel van voorlichting, educatie, training en consultatie in om, zowel bij ouderen als jongeren, de appreciatie van Winti te vergroten. De initiatiefnemers beseffen dat er nog een lange weg is te gaan voordat Winti is ontdaan van negatieve connotaties als afgoderij en achterlijkheid.

De presentatie van het Beleidsplan 2021-2022 en de eerste bijeenkomsten met potentiële samenwerkingspartners, vinden plaats in september 2021.