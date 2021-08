Goudzoekers Sarakreek krijgen gelegenheid tot vaccineren

In een succesvolle samenwerking van de Medische Zending Primary Health Care Suriname (MZ), het Malaria Programma (Ministerie van Volksgezondheid) en de Mobiele Vaccinatie Unit van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, zijn afgelopen week 829 personen tegen het COVID-19 virus gevaccineerd in Porto do Bode en Currutela da Claudia. Dit zijn goudvelden in het Sarakreekgebied.

De vaccinatie-missie vond plaats van 26 tot 28 juli 2021. Het ging hierbij om een geïntegreerde COVID-19/Malaria-activiteit waarbij de Portugeestalige Malaria Service Deliverers van het Malaria Programma support gaven aan het vaccinatie-team en tegelijk Malaria-voorlichting verzorgden naar de gemeenschap toe. Tijdens dezelfde missie werd er ook een groep personen gevaccineerd in het dorp Lebi Doti

Gedurende een eerdere Malaria/COVID-19 diagnostische missie te Sarakreek waarbij besmette mensen werden geïdentificeerd, werd een hoge vaccinatie-bereidheid onder de populatie geconstateerd. Tenminste 467 personen registreerden zich om het COVID-19 vaccin toegediend te krijgen.

De MZ-regio coördinator van dit gebied, drs. Gabriela Sanches, zegt tevreden te zijn met de opkomst van personen. Volgens haar waren op de tweede vaccinatie dag alle flacons reeds gebruikt. “Door een vlotte organisatie van de samenwerkende partners, is het gelukt om, dezelfde dag nog, meer vaccins op te sturen naar dit gebied”, aldus de regio coördinator.

Ook mededankzij de persoonlijke inzet van drs. Hedley Cairo van het Malaria programma. De groep werd gevaccineerd met het AstraZeneca vaccin en zal de tweede prik in oktober 2021 ontvangen. De kosten van deze missie werden gedragen door het Malaria Programma van het Ministerie van Volksgezondheid en de Pan American Health Organization.