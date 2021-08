Gezamenlijk met banken komen op verschillende plekken Cashpnt-machines

Geld pinnen uit de automaat is een feit in het achterland van Suriname. De Surinaamse overheid heeft samen met de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) en Banking Network Suriname N.V. (BNETS) het zover kunnen krijgen dat op zaterdag 31 juli 2021 de eerste Cashpnt ATM in het dorp Goejaba in gebruik is genomen door president Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk. Voor directeur Kenneth Hendrison van BNETS is het een uniek moment dat in het binnenland een ATM is geplaatst.

Hendrison zegt dat het niet zomaar een ATM is, maar een die toegankelijker zal zijn voor iedere burger en makkelijker zal zijn om geld op te nemen. “Om een ATM op een plek te plaatsen, moet je 1 x 24 uur stroom hebben. Zoals we weten beschikt het binnenland niet optimaal over stroom.

Goejaba is momenteel het enige dorp in Boven-Suriname dat voorzien is van 1×24 uur elektriciteit omdat het het dorp beschikt over voldoende zonnepanelen. De keuze om de Cashpnt in Goejaba te plaatsen was daarom snel gemaakt”, aldus Hendrison. BNETS is momenteel bezig om het heel ATM-netwerk te consolideren. Hiermee worden alle bestaande automaten van de verschillende banken overgenomen door BNETS en aangesloten op een netwerk. Ze zullen onder het beheer van BNETS vallen onder de naam Cashpnt.

Naast Goejaba zullen nog meer gebieden in het achterland voorzien worden van Cashpnt ATM-machines. Het is de bedoeling om landelijk op meerdere zichtbare punten de nieuwe automaten te plaatsen. Hendrison legt uit dat er met de Cashpnt ATM een betere geografische spreiding zal komen. Gezamenlijk met de banken komen op verschillende plekken Cashpnt-machines.

“Voor de burgers zal het zorgen voor meer toegankelijkheid. Doordat je meer kan plaatsen, kom je geografisch dichterbij de mensen en maak je het veel makkelijker voor hen om aan geld te komen”, stelt de directeur van BNETS.

Hij zegt verder dat de volgende stap is om pinnen veiliger te maken. Op dit moment zijn alle pinpasjes in Suriname voorzien van een magneetstrip, de nieuwe pasjes krijgen een IMV, een vierkantje met daarop een beveiligd icoontje. De participerende banken in Cashpnt zijn: De Surinaamsche Bank, Hakrinbank, Finabank, de Surinaamsche Postspaar Bank (SPSB) en Godo. BNETS is in gesprek met de Republic Bank en de VCB om ook te participeren in Cashpnt.

Er wordt met het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en Sociale Zaken en Volkshuisvestiging gekeken waar de volgende ATM geplaatst kan worden. Middels korte filmpjes in de traditionele talen zullen de binnenlandbewoners voorgelicht worden in het gebruik van de ATM.