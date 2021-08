Dinotha Vorswijk beëdigd als nieuwe minister Grondbeleid en Bosbeheer

Dinotha Vorswijk neemt het roer over op het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer in Suriname. Zij neemt de plek in van ex-minister Diana Pokie, die vorige maand haar ontslagbief onder druk indiende.

Vorswijk is op dinsdag 3 augustus door de Surinaamse president Santokhi op het presidentieel paleis in haar nieuwe functie beëdigd (foto). Zij heeft vanaf het aantreden van de huidige regering tot voor haar beëdiging gefungeerd als parlementariër.

Het staatshoofd riep de bewindsvrouw op om onder alle omstandigheden nuchter en zakelijk te blijven.

De nieuwbakken minister gaat voor Surinaams belang. “Ik ken de historie en ik heb veel gelezen. Ik wil aan de totale gemeenschap zeggen dat we de komende jaren moeten kijken naar resultaten”, liet minister Vorswijk optekenen.

Zij zal alvast beginnen met het afhandelen van lopende zaken op het ministerie.