Aanhoudingen in zaak cocaïne in deurvergrendelingsstaven lege containers

In de zaak waarbij de Surinaamse douanerecherche drugs in deurvergrendelingsstaven van containers heeft onderschept, zijn twee mannen aangehouden. De mannen van 33 en 32 jaar zijn werkzaam bij een import- en exportbedrijf in Suriname.

Naar verluidt zijn de mannen een dag na de onderschepping in Saramacca aangehouden. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat hun aandeel in de zaak is.

De drugs die maandagmiddag 2 augustus op het Jules Sedney Nieuwe Havencomplex werden onderschept, zaten in deurvergrendelingsstaven van lege containers. Dat heeft het Korps Politie Suriname bekendgemaakt.

Elke container is voorzien van vier vergrendelingsstaven. In 64 deurvergrendelingsstaven van containers is cocaïne aangetroffen. Het is nog niet bekend om hoeveel cocaïne het gaat.

De staven zijn door de douane recherche, in samenwerking met narcotica rechercheurs en de brandweerlieden, los gegooid en in beslag genomen, meldt de Surinaamse politie.