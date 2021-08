Jongen (13) slaat broertje (10) tot bloedens toe na ruzie om verdeling SRD 50

Een jongen (13) heeft zijn jongere broer (10) vorige week in Paramaribo tot bloedens toe geslagen nadat zij ruzie kregen over de verdeling van een gevonden SRD 50 biljet. De politie heeft de 13-jarige aangehouden en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De broers vonden een biljet van SRD 50 voor een winkel waarbij zij besloten het geld te verdelen. De jongere broer moest SRD 20 afstaan aan zijn broer, maar gaf hem slechts SRD 10. Dat was de aanleiding dat zij met elkaar hebben gevochten. De jongere broer liep letsels in zijn gezicht op. Hij had verder een opgezwollen rechteroog en een bloedende neus.

De ouders waren ten tijde van het voorval aan het werk. Beide jongens gingen naar de winkel en vonden het geld. De oudere broer zou SRD 20 krijgen en zijn broertje SRD 30. De tienjarige wisselde het geld en stond SRD 10 aan zijn broer af. Omdat hij de resterende SRD 10 niet had afgegeven, heeft zijn broer hem geslagen.

Het slachtoffer moest medisch worden behandeld. Een buurvrouw sloeg alarm bij de politie toen zij gegil van de kinderen hoorde en bij het nemen van een kijkje verwondingen aan het lichaam van de tienjarige zag.