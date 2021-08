Drugs in lege containers op haven aangetroffen

In een paar lege containers, die klaar stonden om vanuit Suriname naar het buitenland verscheept te worden, is maandagmiddag een hoeveelheid drugs aangetroffen. De vondst zou op het Jules Sedney Havencomplex zijn gedaan door de douanerecherche, die de politie in kennis stelde.

Naar verluidt waren de drugs in de buizen van de grendels van de containers verstopt. Het is vooralsnog onduidelijk om welke hoeveelheid het gaat. De zaak is overgedragen aan de Surinaamse Narcotica Brigade, die het onderzoek verder zal verrichten.

Er is nog niemand in deze zaak aangehouden. Het onderzoek duurt voort.