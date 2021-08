Neergeschoten ex-profvoetballer Jergé Hoefdraad overleden

De neergeschoten ex-profvoetballer Jergé Hoefdraad (35), die bemiddelde bij een ruzie op een feest, is overleden in het ziekenhuis. Dat heeft de Amsterdamse politie bevestigd.

Het slachtoffer lag sinds zondag in kritieke toestand in het ziekenhuis. Dit nadat hij geraakt werd bij een schietpartij op een feest in Amsterdam Zuidoost.