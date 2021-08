Jeannine La Rose en Ed Rust in NL versie Netflix animatiefilm ‘Vivo’

Deze maand komt de muzikale animatiefilm ‘Vivo’ bij Netflix uit. In de Nederlandse versie komende de stemmen van twee karakters voor rekening van Jeannine La Rose en Ed Rust.

De film gaat over een unieke kinkajou, ook bekend als een ‘honingbeer’ uit het regenwoud, die zijn dagen samen met zijn baasje Andrés doorbrengt als muzikant op een levendig plein in Havana. Ze spreken weliswaar niet dezelfde taal, maar Vivo en Andrés vormen het perfecte duo vanwege hun gedeelde liefde voor muziek.

Als het noodlot echter toeslaat vlak nadat Andrés een brief ontvangt van zijn grote liefde Marta Sandoval, die hem uitnodigt voor een van haar optredens in Miami, moet Vivo van zijn baasje een liefdesbrief in de vorm van een lied overbrengen naar Marta.

Jeannine La Rose doet de stem van Marta Sandoval, in het origineel gedaan door Gloria Estefan. De in Suriname geboren zanger Ed Rust doet de stem van Andres.

Een stukje van de Nederlandse versie gepost door La Rose: