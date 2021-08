Gewonde bij woningbrand in Paramaribo-Noord

Een man heeft zondagavond derdegraadsbrandwonden opgelopen bij een brand aan de Dr. Landvreugdstraat toen hij de sleutels van zijn huurwoning, die vlammen vatte, niet kon vinden. Hij is met de ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De inboedel van het huis dat in steen is opgetrokken, is afgebrand. Op het erf zijn er twee woningen namelijk die van de eigenaar en de huurder (Braziliaan). De Braziliaan kwam zondagavond thuis aan en sloot zijn pand af.

Na 10 minuten hoorde de eigenaar een knal. Hij begaf zich naar het huurhuis en zag een rookontwikkeling. Omdat de huurder niet naar buiten kwam, is hij met een reservesleutel geweest om een kijkje te nemen. De eigenaar maakte de woning open en bracht de Braziliaan met derdegraadsbrandwonden naar buiten.

De woning van de verhuurder heeft schroei- en waterschade opgelopen. De oorzaak van de brand is onbekend. De melding van de brand werd gedaan 21.24 uur bij de brandweer. De brandweer rukte binnen twee minuten uit en arriveerde ter plaatse 21.33 uur. Zij kreeg de brand onder controle 22.42 uur.