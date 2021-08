Anti-Money Laundering Steering Council rapporteert aan president

Afgelopen vrijdag heeft president Santokhi een meeting bijeengeroepen na de installatievergadering begin van deze maand. De installatievergadering van de Anti-Money Laundering Steering Council in Suriname, wordt zelf door de president voorgezeten. In de council zijn er vakministers erbij die direct en indirect te maken hebben met het vraagstuk van Anti-Money Laundering, de bestrijding van de financiering van terrorisme, en de bestrijding van de financiering van proliferatie (handel in wapen en munitie).

Naast de vakministers van Justitie en Politie (JusPol) en Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Financiën en Planning (BIBIS), nemen de Governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en de waarnemend procureur-generaal zitting in de Anti-Money Laundering Steering Council.



“We hebben sinds 2013 een Steering Council gehad en die bestond uit 3 functionarissen met name de ministers van Financiën en Planning, Justitie en Politie en de Governor van de Centrale Bank van Suriname. Anno 2021 is er beslist dat de Steering Council wordt verruimd en voorgezeten door de president zelf. Dat is het hoogste politieke besluitvormingsorgaan die ook internationaal wordt aangeduid in aanbevelingen van onder andere de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) om een zo hoog mogelijke politieke verantwoordelijke functionaris in het beleidsdomein te laten functioneren, om het Anti-Money Laundering beleid en alles wat daarmee te maken heeft, te helpen formuleren en daar uitvoering aan te geven”, legt de coördinator van de Project Implementation Unit (PIU), Roy Baidjnath Panday uit. Dat behoort tot het werkgebied van de Steering Council.

Begin van de maand is ook geformeerd een PIU, opgehangen aan de Steering Council om uitvoering te geven aan besluiten van de Steering Council, maar tegelijkertijd ook voorwerk te doen voor de Steering Council teneinde besluiten te nemen en deels of geheel belast te worden met de uitvoering van die besluiten. Dat is dus een lichaam opgehangen aan de Steering Council, maar in het besluit van de PIU is er tevens voor gekozen dat de PIU schakelt met de Nationale Anti-Money Laundering Commissie (NAMLAC). Dit is een commissie waarin vertegenwoordigers zijn van de overheid, Justitie, Politie, Meldpunt ongebruikelijke transactie, het Openbaar Ministerie en daarnaast ook de Belastingdienst en de Gaming board. Deze functionarissen hebben in hun instellingsbeschikking staan dat ze onder meer op het beleidsniveau voorbereidende werkzaamheden verrichten voor de Steering Council, die dan de voorbereidende beleidsactiviteiten beoordeelt en beslist.

Coördinator Baidjnath Panday zegt dat na de installatie van de Steering Council begin van deze maand de president heeft gevraagd om enkele documenten op te stellen. Een daarvan is een actieplan die de PIU heeft bediscussieerd en opgesteld en dat is gepresenteerd. Er zijn 8 directe actiepunten benoemd en toegelicht die vorm moeten krijgen.



“Uit de vergadering van vandaag is er groenlicht gegeven om daar verdere uitvoering aan te geven. Tegelijkertijd hebben we in onze PIU-deliberaties kunnen vaststellen dat er een aantal aandachtsgebieden zijn die eveneens geadresseerd moeten worden. Vandaag is onder andere besloten dat er een aantal van de aandachtsgebieden worden gebracht naar de regeringsvergadering c.q. de Raad van Ministers. Een van de meest verstrekkende aandachtspunt is dat het rapport van het project van het managementteam voor een National Risk Assessment (NRA) goedgekeurd moet worden door de regering. De Raad van Ministers zal zich daarover buigen”, geeft de coördinator verder aan.

Er is aangegeven dat het rapport van de NRA en ook wat we als land wettelijk en qua rechtshandhavings- en toezichtsinstituten, als twee basisdocumenten zullen aanbieden aan de Caribbean Financial Action Task Force voor de evaluatie komend jaar 2022 in de periode van februari- of maart. Nu volgen er stappen om het rapport finaal te krijgen met de goedkeuring van de regering zodat het een public statement krijgt.