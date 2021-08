Launch ‘Financial inclusion’ te Gujaba met nieuwe pinautomaat

Op zaterdag 31 juli heeft de officiële launch van Giralisatie ‘Financial Inclusion’ te Gujaba plaatsgevonden. De transformatie van ‘kas naar giraal’ houdt in dat alle uitkeringen en financiële steun naar de doelgroepen van SOZAVO, in de nabije toekomst giraal zal plaatsvinden.

Onder de aanwezigen bevonden zich de president, vice- president en de ministers van Sociale Zaken (SOZAVO) en Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie.

Minister Uraiqit Ramsaran van SOZAVO gaf te kennen dat binnen het herstelplan er 16 maatregelen zijn welke het Sociaal vangnet vormen. SOZAVO is belast met 10 maatregelen waarvan de 7e vandaag van start is gegaan.

“Financial inclusion” was een wens van velen vóór mij, maar vandaag heeft deze regering het tot werkelijkheid gemaakt, want vandaag wordt de eerste stap gelegd voor de toekomst ” aldus de bewindsman. Alvorens de transformatie te starten zijn de verschillende uitkeringen en financiële steun binnen 1 jaar tijd tot twee maal toe verhoogd door de Regering Santokhi-Brunswijk. Ook is er een inventarisatie gemaakt van de verschillende betalingsachterstanden. Het Ministerie werkt ernaar toe om voor het einde van het jaar de achterstanden te hebben uitbetaald.

Ramsaran gaf aan dat dit project in de toekomst vele voordelen met zich zal meebrengen, waaronder een vlotte en transparante afhandeling bij de betalingen, efficiënte dienstverlening, keuzevrijheid, bezuiniging in exploitatiekosten, makkelijke monitoring van de uitbetalingen, veilige betaalmethode, spaarzaamheid en de mensen kunnen nu ook eventueel een krediet nemen.

In dit project zullen niet alleen de doelgroepen van SOZAVO worden meegenomen, maar ook de kleine ondernemers waaronder de hosselaars, de marktventers, de bootsman, de podosiri verkoper en anderen die eerder niet over een bankrekening konden beschikken.

De SOZAVO bewindsman bedankte de president en vice-president, alsook de bankiersvereniging en BNETS en feliciteerde de Surinaamse samenleving met deze mijlpaal, want de eerste stap van “Financial inclusion” is vandaag gelegd. Samen met de directeur van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Sentelia Melitia overhandigde de bewindsman vier pinpassen aan de locale gemeenschap.