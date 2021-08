Dief met brushcutter in bezit aangehouden

De 28-jarige verdachte Junior S. is in de nacht van dinsdag 27 juli met een brushcutter in zijn bezit door de politie van ressort Centrum aan de Tournonelaan aangehouden. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Aangezien de verdachte de herkomst van het goed niet kon en of wil verklaren, bestaat het vermoeden dat deze van diefstal afkomstig is.

De benadeelde en of de eigenaar wordt opgeroepen zich in verbinding te stellen met de politie van voormeld bureau voor het doen van aangifte.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Junior door de politie achter slot en grendel geplaatst.