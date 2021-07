Surpost-medewerkers kloppen wederom aan bij vicepresident

Medewerkers van het Surinaams Postbedrijf (Surpost) zijn de situatie bij het bedrijf beu. Volgens hen heeft niemand een luisterend oor voor hen. Zij weten niet waar zij aan toe zijn. De groep toog op vrijdag 30 juli wederom naar het kabinet van de vicepresident (vp) om hun misnoegen te uiten.

Bondsvoorzitter Walther Uiterloo gaf tijdens het gesprek met vp Ronnie Brunswijk aan dat de leiding van het bedrijf een ‘no work, no pay’ principe toegepast heeft voor de dagen waarop het personeel in beraad was. Hierdoor heeft een groot deel minder dan SRD 100 voor deze maand ontvangen.

De medewerkers hadden zich samen met hun bondsvoorzitter, eerder deze week, ook begeven naar de Arbeidsinspectie om te praten over de behandeling die ze krijgen van de directeur van Surpost, Ravin Dahoe.

De ontmoeting met de vp eerder deze maand heeft volgens de bondsvoorzitter en medewerkers niet het verwachte resultaat geleverd. Maar zij zijn ervan overtuigd dat Brunswijk nu wel een oplossing voor hen zal kunnen bewerkstelligen. Gebeurd dat niet dan zal er na 31 juli een complete lamlegging van het bedrijf volgen.

Brunswijk beloofde de medewerkers dat hij direct stappen zal ondernemen. De vp zal het probleem bespreken met de directie van het postbedrijf. Ondertussen zal het personeel in afwachting op het resultaat het werk moeten hervatten. Hierna zullen verdere gesprekken worden gevoerd omtrent hun collectieve arbeidsovereenkomst.