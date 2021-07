Suriname stuurt twee 20 foot containers hulpgoederen voor St. Vincent and the Grenadines

Een deel van het Caribische eiland St. Vincent and the Grenadines is in april dit jaar getroffen door een vulkaanuitbarsting. Dit is als een ramp getypeerd door de mensen van het eiland. In dat kader hebben de Caricom-staatshoofden een oproep gedaan om ondersteuning te geven aan St. Vincent. “Onze President Chandrikapersad Santokhi heeft toen in de staatshoofden meeting toegezegd dat Suriname ook een donatie zal doen met betrekking tot de noodoproep. Suriname gaat twee containers van 20 ft doneren”, zegt kolonel Jerry Slijngard, coördinator van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR).

Slijngard geeft aan dat op donderdag 29 juli een container is gevuld met meer dan 600 zakken rijst van 25 kg. De andere container is gevuld met flessen water van 1,5 liter. Dankzij gulle donateurs is dit mogelijk gemaakt. Een van de grote donateurs is Lions Club Paramaribo Central die rijst heeft gedoneerd. De andere sponsors zijn Cirkel Group, Rudisa Agencies N.V., Firma B. Chotelal en de kerkgemeenschap Adra. Zij hebben geholpen met water.

De logistiek en alles met betrekking tot de afvaart vanuit Paramaribo naar St. Vincent wordt kosteloos afgehandeld door Integra Marine & Freight Service. “De Surinaamse regering heeft dus niks hieraan hoeven uit te geven”, geeft Slijgard aan.

Door de mensen van het eiland is er zelf de behoefte voor bepaalde spullen aangegeven en ons land heeft de toezegging gedaan voor water en rijst. Deze goederen zijn gecheckt op vervaldatum. De rijst vooral is goedgekeurd door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Een certificaat van deugdelijkheid zal ook meegestuurd worden naar het eiland.

“Suriname heeft eerder ook aan een aantal landen ondersteuning gegeven met name Barbados en St. Maarten. We hebben ook hulpgoederen gestuurd naar Grenada en Cuba. Er zijn heel wat landen waar Suriname haar vrijgevigheid en hartelijkheid heeft getoond. Hiervoor moeten we sowieso het volk van Suriname bedanken voor het feit dat zij hun medeleven tonen aan de counterpart en zustereilanden in de regio”, geeft de NCCR-coördinator aan.

“Ons land heeft ook een oproep gedaan aan de wereld met name Caricom, omdat we niet zo lang geleden zelf getroffen zijn door rampen, denk maar aan de overstromingen. En wij hebben ook ondersteuning ontvangen onder andere van Trinidad & Tobago, de VN-community in Suriname en de Caribbean Disaster Emergency Management Agency (CDEMA). Terwijl we bezig waren met onze eigen ramp, zijn we tegelijkertijd ook bezig geweest andere landen te helpen. In de Caraïbische gemeenschap is het namelijk zo dat als we in problemen zijn, we altijd bereid zijn elkaar te helpen”, legt de kolonel verder uit.

De kolonel attendeert de Surinaamse samenleving erop dat er rekening gehouden moet worden dat de ‘hurricane season’ tot en met november doorgaat. Als er landen getroffen worden gedurende deze periode, zal hulp aangeboden moeten worden aan hen.