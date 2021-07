Sranan Krakti Vriendschap event i.v.m. Internationale vriendschapsdag

In verband met internationale dag van de vriendschap op vrijdag 30 juli organiseert Villa Zapakara in Suriname een Vriendschap event rondom samen planten op zaterdag 31 juli. Onder de noemer In vriendschap groei je samen en Plant mee en laat je vriendschap groeien worden er verschillende onderdelen gepresenteerd. Zo kunnen de jonge bezoekers meer leren over hoe zij zelf kunnen planten en een plantenbak kunnen maken van gerecycled materiaal.

De kracht van de Surinaamse natuur is een belangrijk onderdeel in de Sranan Krakti tentoonstelling die draait om de kracht van de Surinaamse natuur, cultuur en de kracht in jezelf. In de huidige tentoonstelling bij het onderdeel de kracht van een gezond lichaam ontdekken kinderen meer over het effect van de toevoeging van zout, vet en suiker in voeding en drankjes. Ook komen zij erachter welke belangrijke rol natuurlijke producten spelen als het gaat om goed voor je eigen lichaam te zorgen. Als activiteit in het kader van ‘let your food be your medicine’ gaan de kinderen zelf planten. Vanaf 31 juli zijn er ook twee nieuwe video’s in de tentoonstelling te zien met concrete voorbeelden voor de kinderen om zelf te planten. In de video’s vertellen onder meer meneer Tauwnaar van de biologische boerderij Pikin Sranan en mevrouw Hermelijn van de botanische tuin Para Flora waarom planten voor hen belangrijk is.

Een unicum tijdens dit event is de presentatie en de uitleg van de hydroponic opstelling die speciaal door het ZapLab team ontworpen is om de boodschap van de kracht van de natuur en de kracht in onszelf op een technische manier nog inzichtelijker te maken. Het ZapLab is naast het museum een technische en innovatieve toevoeging binnen de organisatie.

De hydroponic opstelling is een goed voorbeeld van de samenwerking tussen de twee afdelingen binnen Villa Zapakara namelijk het museum en het ZapLab dat sinds november 2020 een vast onderdeel binnen de organisatie is. De hydroponic opstelling is een prototype dat dient als educatief onderdeel van de Sranan Krakti tentoonstelling. De hydroponic bak is gemaakt van gerecycled hout en bestaat uit een prefab bouwpakket wat in elkaar gezet kan worden zonder de toevoeging van spijkers. In de toekomst zal dit bouwpakket open source beschikbaar zijn voor de gemeenschap. In de hydroponic bak zal er tijdens het event bladgroenten geplant worden met de kinderen. Het event zal zaterdag 31 juli plaatsvinden van 09:00 uur tot 15:30 uur en werd mede mogelijk gemaakt door het Small Grants Programme van de UNDP. Er zijn nog enkele plekken vrij.

Stichting Villa Zapakara presenteert sinds 2009 interactieve landen-tentoonstellingen voor zes jaar en ouder. Al langer dan elf jaar voorzien zij op interactieve wijze in het kunst en cultuureducatie aanbod in de Surinaamse samenleving. Vanaf november 2020 bieden zij ook innovatieve technische educatie middels het ZapLab (=FabLab@Villa Zapakara).

De huidige tentoonstelling ‘Sranan Krakti; Hoe dichter je bij jezelf staat, hoe verder je gaat’ stimuleert het ontdekken van de Surinaamse natuur, cultuur en de kracht in jezelf. Villa Zapakara is een non-profit organisatie die zich ten doel stelt een permanente voorziening te zijn in het aanbod van kunst, cultuur en techniek in de Surinaamse samenleving.