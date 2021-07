Rover vraagt vrouw SRD 1 en berooft haar van halsketting

Een 59-jarige vrouw is vrijdag rond 19.30 uur in Paramaribo door een rover, die haar SRD 1 vroeg, beroofd. De ongewapende crimineel heeft haar halsketting gestolen.

Uit het onderzoek van de politie blijkt dat het slachtoffer werd benaderd door de rover die haar SRD 1 vroeg. Bij die gelegenheid heeft hij haar halsketting weggerukt waarna hij op de vlucht sloeg. De vrouw heeft geen letsel opgelopen.

De politie was ter plaatse geweest voor een onderzoek waarbij het slachtoffer aangifte heeft gedaan. Zij stelde een onderzoek in de nabije omgeving in, maar trof de rover niet aan. Hij wordt nog opgespoord.