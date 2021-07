Handjevol mensen bij protest tegen ontslag coach Dean Gorré

Bij het hoofdkwartier van de Surinaamse Voetbal Bond (SVB) aan de Letitia Vriesdelaan heeft een handjevol mensen vanmorgen geprotesteerd tegen het ontslag van Dean Gorré als bondscoach van Suriname.

De politie was ter plaatse om de orde te handhaven, maar hoefde niet op te treden. De protestactie is een initiatief van Stichting Belangen Behartiging Abrabroki en Omgeving (SBBAO).

Volgens ondervoorzitter Mathoera van de SVB gaat Suriname niet verder met Dean omdat Natio in twee WK-voorrondes onder hem niet verder is gekomen dan de eerste ronde. De ondervoorzitter geeft in gesprek met de Surinaamse krant de Ware Tijd aan dat er tevergeefs veel is geïnvesteerd, maar dat de doelen niet zijn gehaald.

