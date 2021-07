Aangehouden politieman zaak wapendiefstal positief getest op COVID-19

Politieman N.J. die gisteren samen met zijn neef K.J. en nog twee mannen is aangehouden in verband met de wapendiefstal bij de residentie van ex-president Desi Bouterse is positief getest op COVID-19. De politie heeft inmiddels een vijfde aanhouding verricht in deze spraakmakende zaak in Suriname.

N.J. is ondergebracht in het cellenhuis Keizerstraat. De poltieman werkt zelf op dit station. Hij is bij zijn aanhouding en op het bureau van de Anti Corruptie-unit in contact geweest met diverse politiemannen. De Anti Corruptie-unit is gesloten om ontsmet te worden.

Op 23 juni 2021 is er aangifte gedaan bij de militaire politie ter zake diefstal van wapens en munitie uit de wapenkamer van de ex-president. Het betreft in deze diefstal van: 3 styer rifles, 2 RPG’s, 2 Multi-function Heavy machine guns, 25 AK-47 geweren, 1 Mitrailleur, 5 Karabijnen, 6 Taurus pistolen en 1 Browning pistool.

Inmiddels is Bouterse gehoord bij proces-verbaal over de aangifte. Het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie wordt voorgezet.