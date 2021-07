2 coronadoden en 69 nieuwe besmettingen

In Suriname zijn vrijdag 30 juli weer 2 coronadoden geregistreerd. Het totaal aantal personen dat sinds de start van de pandemie is overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus in Suriname, is hierdoor gestegen naar 645.

Dat blijkt vrijdagavond uit de update van de coronacijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt ook dat er vrijdag 69 nieuwe besmettingen zijn geregistreerd, na in totaal 326 keer testen.

Verder is het aantal personen in het ziekenhuis de afgelopen dagen iets gedaald en bedraagt nu 75.

Vrijdag werd ook bekend dat de Medische Zending de eerste vaccinatie activiteit heeft gehouden in regio Oost-Suriname, waarbij er 27 personen zijn gevaccineerd. Onder hen de Basja van Poeloegoedoe, Djaki Baja.

De cijfers van vrijdag 30 juli 2021: