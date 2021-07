Wapendiefstal Bouterse: Politieman en drie anderen aangehouden

Politieman N.J., zijn neef K.J. en nog twee mannen zijn aangehouden in verband met de wapendiefstal bij de residentie van ex-president Desi Bouterse in Suriname. Zij zijn vandaag na afstemming met het Openbaar Ministerie (OM) in verzekering gesteld.

Er is sprake van een contactverbod tussen de verdachten en hun advocaten. De verdachten zijn aangehouden bij een inval van de politie. Het is nog niet duidelijk of wapens en andere spullen bij de inval in beslag zijn genomen.

N.J. is te werk gesteld bij het bureau Keizerstraat. Het is niet bekend wat zijn rol is geweest. Het onderzoek is nog gaande.

Op 23 juni is er bij de afdeling Recherche van de Militaire Politie, aangifte gedaan van diefstal en/of verduistering van wapens en munitie, die in beheer waren bij de beveiliging van de ex-president. Deze wapens en munitie waren opgeslagen in een wapenkamer op zijn residentie.

Het onderzoek onder leiding van het OM wordt voorgezet.