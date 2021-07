Eerste COVID-19 vaccinatie activiteit te Oost-Suriname

De Medische Zending heeft de eerste vaccinatie activiteit gehouden in regio Oost-Suriname, waarbij er 27 personen zijn gevaccineerd tegen het COVID-19 virus. Dit heeft op 28 juli 2021 plaatsgevonden op de polikliniek van Stoelmanseiland.

Voorafgaand op de vaccinatie activiteit, was er een COVID-19 vaccinatie awareness in de omliggende gebieden. Hierbij hebben in totaal 27 personen zich laten registreren voor de toediening van dit vaccin, waaronder ook een Basja van Poeloegoedoe, Djaki Baja. Deze personen zijn met het COVID-19 vaccin ‘Sinopharm’ gevaccineerd.

De Medische Zending is blij met deze opkomst, gezien de bereidwilligheid onder de gemeenschap langs de grens van Suriname nog laag is. Zij hoopt dat de gemeenschap met deze start ook een weloverwogen en goed geïnformeerd besluit zal nemen om zich te vaccineren tegen het COVID- 19 virus.