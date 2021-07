Inhalende bestuurder knalt tegen busje Diakonessenhuis; vier gewonden

Woensdagavond was het wederom tijdens de lockdown raak aan de Indira Gandhiweg in Suriname. De bestuurder van deze personenauto knalde tegen een busje van het Diakonessenhuis, dat aanstalten maakte om af te slaan in de Hannaslustweg.

In totaal zijn vier personen gewond geraakt en per ambulance afgevoerd. Het gaat om drie personen die in de ambulance zaten en een uit de personenauto.

Beide voertuigen reden over de Indira Gandhiweg richting Lelydorp. Op de hoek van de Hannaslustweg sloeg de bestuurder van het busje rechtsaf en werd daarbij aangereden door de auto, die op hetzelfde moment inhaalde. De inhaler belandde met het voertuig in de trens.

De politie kreeg de melding van de aanrijding en ging ter plaatse voor onderzoek. De slachtoffers zijn met twee ambulances weggebracht. Beide wagens hebben aanzienlijke schade en zijn door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.

Vernomen wordt dat de bestuurder van de personenauto is aangemerkt als de veroorzaker.