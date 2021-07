Vanaf 1 augustus geen poliklinische laboratoria diensten in ziekenhuizen

Ziekenhuizen zullen patiënten die zich poliklinisch aanmelden voor laboratoria diensten vanaf 1 augustus niet langer kunnen helpen, meldt de Nationale Ziekenhuis Raad (NZR) in een persbericht. Op 17 juli 2021 is er een bekendmaking van alle in Suriname gevestigde zorgverzekeraars en het SZF in de media verschenen. In deze bekendmaking is aangegeven dat verzekerden zich voor laboratoria diensten kunnen wenden tot de ziekenhuis laboratoria zonder betaling. Deze mededeling is zonder vooraf overleg met de ziekenhuizen gedaan.

Desalniettemin hebben de ziekenhuizen tot op heden hun medewerking hierin verleend en zoveel als mogelijk alle patiënten die zich hebben aangemeld geholpen. Echter is ook nu de rek bij de ziekenhuizen eruit en kunnen zij niet langer de stroom van poliklinische patiënten accommoderen zonder de zorg voor de klinische patiënt in gevaar te brengen.

De ziekenhuizen kennen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en betreuren het ten zeerste dat zij patiënten die zich poliklinisch aanmelden voor laboratoria diensten vanaf 1 augustus 2021 niet langer van dienst kunnen zijn.

Het niet kunnen garanderen van poliklinische laboratorium diensten vanaf 1 augustus 2021 heeft te maken met:

 Het niet voor handen zijn van voldoende reagentia

 Het niet in voldoende mate aanwezig zijn van verbruiksartikelen voor de laboratoria, zoals

bloedafname buisjes

 De druk van de klinische zorg (waaronder COVID zorg) op onze laboratoria

 De stijging van de koers, waardoor de valuta component (reagentia/medische

verbruiksartikelen) in SRD alleen maar toeneemt

 De verouderde tarieven, die voor het laatst in 2014 zijn aangepast voor SZF verzekerden

De NZR hoopt spoedig met de verzekeringsmaatschappijen en het SZF in overleg te kunnen treden over kostendekkende tarieven. Deze tarieven zijn nodig om de zorg naar elke patiënt te kunnen blijven garanderen.