Racende bromfietser ernstig gewond bij eenzijdig ongeluk Indira Gandhiweg

Deze bromfietser is maandagavond rond 22.00 uur ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk aan de Indira Gandhiweg in Suriname. Hij was niet aanspreekbaar en is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Het slachtoffer reed over de Indira Gandhiweg richting Latour. Even voorbij de Welgedacht B-weg kwam hij ongelukkigerwijs tegen het beton van een businham aan. Hij vloog daarbij van de brom en viel hard op het wegdek.

Volgens getuigen reed de man met een zeer hoge snelheid. De politie kreeg de melding van het ongeval en ging ter plaatse voor onderzoek. Bij aankomst schakelde zij een ambulance in om het slachtoffer af te voeren voor medische behandeling.

Brokstukken van de bromfiets lagen verspreid over de weg als stille getuigen van de hoge snelheid.